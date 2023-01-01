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Особые приметы: красавчик (фильм, 1983) смотреть онлайн
Сюжет
Романтическая комедия, где Адриано Челентано играет плейбоя, внезапно влюбившегося в соседку, которой платил деньги, чтобы та отпугивала его потенциальных поклонниц. Маттиа — известный писатель и лов�елас, который не хочет связывать себя серьезными отношениями. Только на этот раз его свободная жизнь, кажется, заканчивается — через два дня назначена свадьба. Но из его исповеди священнику становится понятно, что сердце Маттиа занимает вовсе не его невеста, а юная соседка, которой он платил, чтобы она притворялась его дочерью и отгоняла навязчивых женщин. Несмотря на взаимную симпатию, Маттиа опасается, что разница в возрасте между ними слишком велика.
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Информация
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Франко
Кастеллано
- ДМРежиссёр
Джузеппе
Моччиа
- Актёр
Адриано
Челентано
- ФМАктриса
Федерика
Моро
- ДБАктёр
Джанни
Бонагура
- СМАктриса
Симона
Мариани
- АКАктриса
Анна
Канакис
- ТМАктёр
Тиберио
Мурджа
- ККАктриса
Кэтлин
Квуае
- ДРАктёр
Джакомо
Росселли
- МААктриса
Мишела
Альбанезе
- АРАктриса
Антонелла
Робустелли
- ФКСценарист
Франко
Кастеллано
- ДМСценарист
Джузеппе
Моччиа
- ДДПродюсер
Джованни
Ди Клементе
- АСМонтажёр
Антонио
Сичильяно
- ДСКомпозитор
Джино
Сантерколе