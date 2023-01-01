Особые приметы: красавчик (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая комедия, где Адриано Челентано играет плейбоя, внезапно влюбившегося в соседку, которой платил деньги, чтобы та отпугивала его потенциальных поклонниц. Маттиа — известный писатель и лов�елас, который не хочет связывать себя серьезными отношениями. Только на этот раз его свободная жизнь, кажется, заканчивается — через два дня назначена свадьба. Но из его исповеди священнику становится понятно, что сердце Маттиа занимает вовсе не его невеста, а юная соседка, которой он платил, чтобы она притворялась его дочерью и отгоняла навязчивых женщин. Несмотря на взаимную симпатию, Маттиа опасается, что разница в возрасте между ними слишком велика.



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