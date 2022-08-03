Ослепленный светом (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Blinded by the Light
Драма, Музыка112 мин18+
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О фильме
Великобритания, 1980-е. 16-летний Джавед воспитывается в семье эмигрантов из Пакистана. Он мечтает стать поэтом, но сталкивается со стеной родительских запретов. В школе парню тоже не удается найти единомышленников. Но всe меняется, когда Джавед открывает для себя музыку Брюса Спрингстина.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГЧРежиссёр
Гуриндер
Чадха
- ББАктёр
Билли
Бэррэтт
- РСАктёр
Ронак
Сингх Чадха Бергес
- ВКАктёр
Вивеик
Калра
- ЛБАктёр
Ли
Барнетт
- ДЧАктёр
Дин-Чарльз
Чепмен
- КРАктриса
Кит
Рив
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- КГАктёр
Кулвиндер
Гир
- Актёр
Роб
Брайдон
- ГЧСценарист
Гуриндер
Чадха
- ПМСценарист
Пол
Маеда Берджес
- БССценарист
Брюс
Спрингстин
- СМСценарист
Сарфраз
Манзур
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- ПМПродюсер
Пол
Маеда Берджес
- ГЧПродюсер
Гуриндер
Чадха
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- БСОператор
Бен
Смитхард
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман