Великобритания, 1980-е. 16-летний Джавед воспитывается в семье эмигрантов из Пакистана. Он мечтает стать поэтом, но сталкивается со стеной родительских запретов. В школе парню тоже не удается найти единомышленников. Но всe меняется, когда Джавед открывает для себя музыку Брюса Спрингстина.

