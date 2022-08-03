Ослепленный светом
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Ослепленный светом

Ослепленный светом (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Blinded by the Light
Драма, Музыка112 мин18+

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О фильме

Великобритания, 1980-е. 16-летний Джавед воспитывается в семье эмигрантов из Пакистана. Он мечтает стать поэтом, но сталкивается со стеной родительских запретов. В школе парню тоже не удается найти единомышленников. Но всe меняется, когда Джавед открывает для себя музыку Брюса Спрингстина.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ослепленный светом»