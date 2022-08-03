Оскар (фильм, 1967) смотреть онлайн

Французская комедия с Луи де Фюнесом — фильм «Оскар» — безумная история о том, как визит незваного гостя превращает размеренную жизнь состоятельного бизнесмена в хаос.



Богатый промышленник Бертран Барнье пребывал в чудесном расположении духа, пока на пороге его дома не появился Кристиан — один из сотрудников предпринимателя. Наглец просит в три раза повысить ему жалованье, а заодно признается, что на протяжении нескольких лет обворовывал шефа. День безнадежно испорчен, однако следует еще один удар: Кристиан заявляет, что намерен жениться на дочери Барнье, тем более что та ждет от него ребенка.



Картина держится на великолепной игре Луи де Фюнеса, чья энергия превращает бытовую неразбериху в комедию высшего класса. Смотреть фильм «Оскар» будет особенно приятно ценителям классического французского кино, выстроенного на блестящих диалогах, ритме и актерском мастерстве.

