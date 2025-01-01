О фильме
Драматический триллер о тайном обществе в духе «С широко закрытыми глазами». Фильм «Опус» в кино: самое интригующее кинематографическое событие этой весны.
Ариэль уже три года подряд бьется за громкое имя в популярном журнале. Однако как бы она ни старалась, все ее усилия напрасны: редакция доверяет ей лишь скучную текучку без шанса прославиться и вписать свое имя в историю. Однако тщеславные амбиции не оставляют девушку, и в один из счастливых дней происходит чудо: Ариэль попадает в число из шести счастливчиков, которых пригласили на закрытое выступление внезапно появившейся на публике звезде эстрады из прошлого столетия. Вместе с главным редактором Ариэль спешит посетить мероприятие в отдаленной усадьбе, но с началом встречи начинает понимать, что сборище поклонников певца скорее напоминает секту. Она начинает подозревать, что пригласивший ее на встречу Альфред Моретти, который вел затворнический образ жизни в течение почти 30 лет, основал тайное общество, которое прямо сейчас плетет заговор. Возможно, ее звездная статья потребует от Ариэль больше усилий и смелости, чем она могла предполагать.
Сможет ли Ариэль докопаться до сути происходящего и написать самую успешную статью в своей карьере? Смотрите в фильме «Опус»: билеты в кино доступны через сервис Афиша на сайте Wink.
Опус покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- АЭАктриса
Айо
Эдебири
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Джульетт
Льюис
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- МЧАктриса
Мелисса
Чэмберс
- Актёр
Тони
Хейл
- СШАктриса
Стефани
Шеперд
- МСАктёр
Марк
Сивертсен
- ЭМАктриса
Эмбер
Мидфандер
- ТМАктёр
Татанка
Минс
- ДДПродюсер
Джелани
Джонсон
- БУПродюсер
Брэд
Уэстон
- ДБПродюсер
Джошуа
Бечов
- ШКХудожница
Ширли
Курата
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс
- НРКомпозитор
Найл
Роджерс
- TDКомпозитор
The
Dream