Драматический триллер о тайном обществе в духе «С широко закрытыми глазами». Фильм «Опус» в кино: самое интригующее кинематографическое событие этой весны.



Ариэль уже три года подряд бьется за громкое имя в популярном журнале. Однако как бы она ни старалась, все ее усилия напрасны: редакция доверяет ей лишь скучную текучку без шанса прославиться и вписать свое имя в историю. Однако тщеславные амбиции не оставляют девушку, и в один из счастливых дней происходит чудо: Ариэль попадает в число из шести счастливчиков, которых пригласили на закрытое выступление внезапно появившейся на публике звезде эстрады из прошлого столетия. Вместе с главным редактором Ариэль спешит посетить мероприятие в отдаленной усадьбе, но с началом встречи начинает понимать, что сборище поклонников певца скорее напоминает секту. Она начинает подозревать, что пригласивший ее на встречу Альфред Моретти, который вел затворнический образ жизни в течение почти 30 лет, основал тайное общество, которое прямо сейчас плетет заговор. Возможно, ее звездная статья потребует от Ариэль больше усилий и смелости, чем она могла предполагать.



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