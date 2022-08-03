Операция «Мертвый снег» 2
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Операция «Мертвый снег» 2

Операция «Мертвый снег» 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.92014, Død snø 2
Ужасы, Комедия96 мин18+

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О фильме

После встречи с нацистами-зомби лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке, который получил от своей возлюбленной Ханны, — золотой монете, которую та нашла в старом доме. Эта монета — часть клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера.

Страна
США, Великобритания, Исландия, Норвегия
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мертвый снег» 2»