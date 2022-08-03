После встречи с нацистами-зомби лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке, который получил от своей возлюбленной Ханны, — золотой монете, которую та нашла в старом доме. Эта монета — часть клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера.

