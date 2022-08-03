Операция «Мертвый снег» 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.92014, Død snø 2
Ужасы, Комедия96 мин18+
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О фильме
После встречи с нацистами-зомби лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке, который получил от своей возлюбленной Ханны, — золотой монете, которую та нашла в старом доме. Эта монета — часть клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Томми
Виркола
- ВХАктёр
Вегар
Хуль
- ОГАктёр
Орхан
Гамст
- МСАктёр
Мартин
Старр
- ЖДАктриса
Жослин
ДеБоэр
- ИХАктриса
Ингрид
Хаас
- СФАктёр
Стиг
Фроде Хенриксен
- Актриса
Амрита
Ачария
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- КЙАктёр
Кристоффер
Йонер
- ХХАктёр
Халлвард
Холмен
- Сценарист
Томми
Виркола
- ВХСценарист
Вегар
Хуль
- СФСценарист
Стиг
Фроде Хенриксен
- ЧОПродюсер
Четиль
Омберг
- ГПХудожник
Гуннар
Палссон
- КВКомпозитор
Кристин
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