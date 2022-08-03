Опасный соблазн (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Деррик Тайлер – успешный спортивный менеджер. Его брак, однако, трещит по швам – Деррик подозревает, что его жена Трейси ему изменяет. Во время деловой поездки в Вегас он встречает в баре женщину, с которой проводит ночь. Когда Деррик возвращается домой в Лос-Анджелес, к ним с Трейси вламывается грабитель в маске, от которого им с трудом удается отбиться. Позже на место происшествия вместе с полицейскими прибывает детектив Валери Куинлэн – та самая, с которой Деррик познакомился в Вегасе.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДТРежиссёр
Деон
Тейлор
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Майкл
Или
- Актёр
Майк
Колтер
- ДЛАктриса
Дамарис
Льюис
- ТТАктёр
Тайрин
Тернер
- ДПАктёр
Дэниэл
Пино
- ДОАктёр
Джеффри
Оуэнс
- ДХАктёр
Дэвид
Хофлин
- ЛСАктёр
Лэнс
Стефенсон
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- РАПродюсер
Роксанна
Авент
- ШДПродюсер
Шандра
Диксон
- ДДПродюсер
Дэмиен
Дуглас
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- СТАктриса дубляжа
Светлана
Третьякова
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- СФХудожник
Соломон
Фобб
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли