Опасный соблазн
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Опасный соблазн
8.22020, Fatale
Триллер, Драма98 мин18+

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Опасный соблазн (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Деррик Тайлер – успешный спортивный менеджер. Его брак, однако, трещит по швам – Деррик подозревает, что его жена Трейси ему изменяет. Во время деловой поездки в Вегас он встречает в баре женщину, с которой проводит ночь. Когда Деррик возвращается домой в Лос-Анджелес, к ним с Трейси вламывается грабитель в маске, от которого им с трудом удается отбиться. Позже на место происшествия вместе с полицейскими прибывает детектив Валери Куинлэн – та самая, с которой Деррик познакомился в Вегасе.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный соблазн»