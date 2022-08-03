Опасный соблазн (фильм, 2020) смотреть онлайн

Деррик Тайлер – успешный спортивный менеджер. Его брак, однако, трещит по швам – Деррик подозревает, что его жена Трейси ему изменяет. Во время деловой поездки в Вегас он встречает в баре женщину, с которой проводит ночь. Когда Деррик возвращается домой в Лос-Анджелес, к ним с Трейси вламывается грабитель в маске, от которого им с трудом удается отбиться. Позже на место происшествия вместе с полицейскими прибывает детектив Валери Куинлэн – та самая, с которой Деррик познакомился в Вегасе.

