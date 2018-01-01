Wink
Фильмы
Опасные умы
Актёры и съёмочная группа фильма «Опасные умы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасные умы»

Режиссёры

Джон Н. Смит

Джон Н. Смит

John N. Smith
Режиссёр

Актёры

Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер

Michelle Pfeiffer
АктрисаLouanne Johnson
Джордж Дзундза

Джордж Дзундза

George Dzundza
АктёрHal Griffith
Кортни Б. Вэнс

Кортни Б. Вэнс

Courtney B. Vance
АктёрMr. George Grandey
Робин Бартлетт

Робин Бартлетт

Robin Bartlett
АктрисаMrs. Carla Nichols
Беатрис Уинд

Беатрис Уинд

Beatrice Winde
АктрисаMary Benton
Джон Невилл

Джон Невилл

John Neville
Актёр
Лоррейн Туссен

Лоррейн Туссен

Lorraine Toussaint
АктрисаIrene Roberts
Реноли Сантьяго

Реноли Сантьяго

Renoly Santiago
Актёр
Уэйд Домингес

Уэйд Домингес

Wade Dominguez
Актёр
Бруклин Харрис

Бруклин Харрис

Bruklin Harris
АктрисаCallie Roberts

Сценаристы

Рональд Бэсс

Рональд Бэсс

Ronald Bass
Сценарист
ЛуЭнн Джонсон

ЛуЭнн Джонсон

LouAnne Johnson
Сценарист

Продюсеры

Джерри Брукхаймер

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Дон Симпсон

Дон Симпсон

Don Simpson
Продюсер
Лукас Фостер

Лукас Фостер

Lucas Foster
Продюсер

Монтажёры

Том Рольф

Том Рольф

Tom Rolf
Монтажёр

Композиторы

Лиза Коулмэн

Лиза Коулмэн

Lisa Coleman
Композитор
Уэнди Мелвойн

Уэнди Мелвойн

Wendy Melvoin
Композитор