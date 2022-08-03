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Оно

Оно (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, It Follows
Ужасы95 мин18+

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О фильме

Фильм «Оно» — минималистичный хоррор, построенный на тревожной предпосылке, превращающей обыденность в ежесекундный кошмар.

Молодая девушка Джей после близости с парнем становится объектом преследования со стороны загадочной сущности. Это существо медленно, но неуклонно движется к своей цели, принимая облик разных людей. Вместе с друзьями Джей пытается найти способ остановить неумолимую и назойливую сверхъестественную сущность, оперируя нестандартными решениями. Но каждая попытка избавиться от преследователя лишь подтверждает его неуязвимость...

Смотреть «Оно» стоит как ради отсылок к классическим хоррорам 70-х, так и ради освежающего взгляд на жанр, где леденящий кровь ужас скрывается в рутине.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно»