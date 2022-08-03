Оно (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, It Follows
Ужасы95 мин18+
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О фильме
Фильм «Оно» — минималистичный хоррор, построенный на тревожной предпосылке, превращающей обыденность в ежесекундный кошмар.
Молодая девушка Джей после близости с парнем становится объектом преследования со стороны загадочной сущности. Это существо медленно, но неуклонно движется к своей цели, принимая облик разных людей. Вместе с друзьями Джей пытается найти способ остановить неумолимую и назойливую сверхъестественную сущность, оперируя нестандартными решениями. Но каждая попытка избавиться от преследователя лишь подтверждает его неуязвимость...
Смотреть «Оно» стоит как ради отсылок к классическим хоррорам 70-х, так и ради освежающего взгляд на жанр, где леденящий кровь ужас скрывается в рутине.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Роберт Митчелл
- ММАктриса
Майка
Монро
- КГАктёр
Кейр
Гилкрист
- ОЛАктриса
Оливия
Луккарди
- ЛСАктриса
Лили
Сепе
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- Актёр
Джейк
Вири
- БСАктриса
Бэйли
Спрай
- ДУАктриса
Дэбби
Уильямс
- РХАктриса
Руби
Харрис
- ЛПАктриса
Леиза
Пулидо
- Сценарист
Дэвид
Роберт Митчелл
- Продюсер
Дэвид
Роберт Митчелл
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Печенкин
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ХПМонтажёр
Хулио
Перез IV
- МГОператор
Майк
Гиулакис
- DКомпозитор
Disasterpeace