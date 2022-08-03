Фильм «Оно» — минималистичный хоррор, построенный на тревожной предпосылке, превращающей обыденность в ежесекундный кошмар.



Молодая девушка Джей после близости с парнем становится объектом преследования со стороны загадочной сущности. Это существо медленно, но неуклонно движется к своей цели, принимая облик разных людей. Вместе с друзьями Джей пытается найти способ остановить неумолимую и назойливую сверхъестественную сущность, оперируя нестандартными решениями. Но каждая попытка избавиться от преследователя лишь подтверждает его неуязвимость...



Смотреть «Оно» стоит как ради отсылок к классическим хоррорам 70-х, так и ради освежающего взгляд на жанр, где леденящий кровь ужас скрывается в рутине.

