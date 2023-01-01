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Онг Бак 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Онг Бак 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Онг Бак 3»

Режиссёры

Тони Джа

Тони Джа

Tony Jaa
Режиссёр
Панна Риттикрай

Панна Риттикрай

Panna Rittikrai
Режиссёр

Актёры

Тони Джа

Тони Джа

Tony Jaa
АктёрTien
Примората Дежудом

Примората Дежудом

Primrata Dej-Udom
АктрисаPim (в титрах: Primrata Det-Udom)
Дан Чупонг

Дан Чупонг

Dan Chupong
АктёрBhuti Sangkha (в титрах: Chupong Chungpruk)
Нирут Сиричаня

Нирут Сиричаня

Nirut Sirichanya
АктёрMaster Bua
Петчтай Вонгкамлау

Петчтай Вонгкамлау

Phetthai Vongkumlao
АктёрMhen (в титрах: Phetthai Wongkhamlao)
Саруню Вонгкраянг

Саруню Вонгкраянг

Sarunyu Wongkrajang
АктёрRat-Cha-Sei-Na (в титрах: Sarunyoo Wongkrachang)
Сорапонг Чатри

Сорапонг Чатри

Sorapong Chatree
АктёрChernung
Чумпхорн Тепфитак

Чумпхорн Тепфитак

Chumphorn Thepphithak
АктёрUncle Mao (в титрах: Chumporn Theppituk)
Филип Херш

Филип Херш

Philip Hersh
Актёрдополнительные голоса

Сценаристы

Тони Джа

Тони Джа

Tony Jaa
Сценарист
Панна Риттикрай

Панна Риттикрай

Panna Rittikrai
Сценарист

Продюсеры

Тони Джа

Тони Джа

Tony Jaa
Продюсер
Панна Риттикрай

Панна Риттикрай

Panna Rittikrai
Продюсер

Композиторы

Тердсак Янпан

Тердсак Янпан

Terdsak Janpan
Композитор