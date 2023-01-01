Актёры и съёмочная группа фильма «Онг Бак 3»
Актёры
АктёрTien
Тони ДжаTony Jaa
АктрисаPim (в титрах: Primrata Det-Udom)
Примората ДежудомPrimrata Dej-Udom
АктёрBhuti Sangkha (в титрах: Chupong Chungpruk)
Дан ЧупонгDan Chupong
АктёрMaster Bua
Нирут СиричаняNirut Sirichanya
АктёрMhen (в титрах: Phetthai Wongkhamlao)
Петчтай ВонгкамлауPhetthai Vongkumlao
АктёрRat-Cha-Sei-Na (в титрах: Sarunyoo Wongkrachang)
Саруню ВонгкраянгSarunyu Wongkrajang
АктёрChernung
Сорапонг ЧатриSorapong Chatree
АктёрUncle Mao (в титрах: Chumporn Theppituk)
Чумпхорн ТепфитакChumphorn Thepphithak
Актёрдополнительные голоса