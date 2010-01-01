Онг Бак 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Ong Bak 3
Боевики94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Тиан снова сражается со своим противником - жестоким королем. Воины владыки до полусмерти избивают его и забирают в плен. Но ни пытки, ни душевные муки не сломили сопротивление доблестного воина. Король, не в силах справиться с пленником, решает убить Тиана. В день казни его чудом спасают жител�и родной деревни. Восстановив свои силы с помощью медитации, Тиан готов к решающей битве со злым черным колдуном.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Тони
Джа
- ПРРежиссёр
Панна
Риттикрай
- Актёр
Тони
Джа
- ПДАктриса
Примората
Дежудом
- ДЧАктёр
Дан
Чупонг
- НСАктёр
Нирут
Сиричаня
- ПВАктёр
Петчтай
Вонгкамлау
- СВАктёр
Саруню
Вонгкраянг
- СЧАктёр
Сорапонг
Чатри
- ЧТАктёр
Чумпхорн
Тепфитак
- ФХАктёр
Филип
Херш
- Сценарист
Тони
Джа
- ПРСценарист
Панна
Риттикрай
- Продюсер
Тони
Джа
- ПРПродюсер
Панна
Риттикрай
- ТЯКомпозитор
Тердсак
Янпан