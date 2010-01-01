Онг Бак 3
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Онг Бак 3

Онг Бак 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Ong Bak 3
Боевики94 мин18+
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Сюжет

Тиан снова сражается со своим противником - жестоким королем. Воины владыки до полусмерти избивают его и забирают в плен. Но ни пытки, ни душевные муки не сломили сопротивление доблестного воина. Король, не в силах справиться с пленником, решает убить Тиана. В день казни его чудом спасают жители родной деревни. Восстановив свои силы с помощью медитации, Тиан готов к решающей битве со злым черным колдуном.

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Информация

Страна
Таиланд
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.9 IMDb