Онг Бак 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Тиан снова сражается со своим противником - жестоким королем. Воины владыки до полусмерти избивают его и забирают в плен. Но ни пытки, ни душевные муки не сломили сопротивление доблестного воина. Король, не в силах справиться с пленником, решает убить Тиана. В день казни его чудом спасают жител�и родной деревни. Восстановив свои силы с помощью медитации, Тиан готов к решающей битве со злым черным колдуном.



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