Он прямо как девчонка (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.22009, He's Such a Girl
Драмы, Комедии78 мин18+
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Сюжет
Уитни — обычный парень, который теряется, когда дело доходит до отношений с противоположным полом. Тейлор воспитана консервативными родителями и иногда очень сильно сомневается, что мужчины входят в круг еe привязанностей. А ещe, она единственный друг Уитни. Сосед Уитни по комнате знает о сом�нениях Тейлор и начинает еe шантажировать. Дело также осложняется тем, что босс Уитни считает парня своей собственностью, обязанной выполнять все еe прихоти. В поисках выхода из кризиса Уитни и Тейлор обращаются за советом к различным людям, раз за разом попадая в ситуации одна смешнее другой.
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb