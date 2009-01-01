Он прямо как девчонка
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Он прямо как девчонка

Он прямо как девчонка (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.22009, He's Such a Girl
Драмы, Комедии78 мин18+

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Сюжет

Уитни — обычный парень, который теряется, когда дело доходит до отношений с противоположным полом. Тейлор воспитана консервативными родителями и иногда очень сильно сомневается, что мужчины входят в круг еe привязанностей. А ещe, она единственный друг Уитни. Сосед Уитни по комнате знает о сомнениях Тейлор и начинает еe шантажировать. Дело также осложняется тем, что босс Уитни считает парня своей собственностью, обязанной выполнять все еe прихоти. В поисках выхода из кризиса Уитни и Тейлор обращаются за советом к различным людям, раз за разом попадая в ситуации одна смешнее другой.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb