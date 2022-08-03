Оленья кожа (фильм, 2019) смотреть онлайн

Джордж разошелся с женой и переживает кризис среднего возраста. На последние деньги он покупает куртку из оленьей кожи и буквально влюбляется в нее. Неожиданно куртка начинает разговаривать и делится с новым хозяином своей главной мечтой – стать единственной курткой в мире. Джордж, не задумываясь, начинает исполнять это желание. Ради этого он готов пойти даже на убийство.

