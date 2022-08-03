Оленья кожа
Wink
Фильмы
Оленья кожа
5.62019, Le daim
Драма, Комедия73 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Оленья кожа (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Джордж разошелся с женой и переживает кризис среднего возраста. На последние деньги он покупает куртку из оленьей кожи и буквально влюбляется в нее. Неожиданно куртка начинает разговаривать и делится с новым хозяином своей главной мечтой – стать единственной курткой в мире. Джордж, не задумываясь, начинает исполнять это желание. Ради этого он готов пойти даже на убийство.

Страна
Бельгия, Швейцария, Франция
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оленья кожа»