Оленья кожа (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Джордж разошелся с женой и переживает кризис среднего возраста. На последние деньги он покупает куртку из оленьей кожи и буквально влюбляется в нее. Неожиданно куртка начинает разговаривать и делится с новым хозяином своей главной мечтой – стать единственной курткой в мире. Джордж, не задумываясь, начинает исполнять это желание. Ради этого он готов пойти даже на убийство.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
