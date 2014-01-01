Октябрьский шторм (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Женщина-врач обнаруживает у себя в коттедже, расположенном на изолированном от материка острове, молодого мужчину с огнестрельным ранением. Оказав ему помощь, она тем самым подвергает собственную ж�изнь опасности, ведь убийца намерен довести начатое до конца, и даже шторм не способен его остановить.



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