Октябрьский шторм (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Женщина-врач обнаруживает у себя в коттедже, расположенном на изолированном от материка острове, молодого мужчину с огнестрельным ранением. Оказав ему помощь, она тем самым подвергает собственную ж�изнь опасности, ведь убийца намерен довести начатое до конца, и даже шторм не способен его остановить.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- РНРежиссёр
Руба
Надда
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актёр
Тим
Рот
- ЭДАктёр
Эйдан
Дивайн
- ЭМАктёр
Эрик
Мердок
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- БМАктёр
Билли
Маклеллан
- РНСценарист
Руба
Надда
- ДАПродюсер
Дэниэл
Айрон
- ДДПродюсер
Джессика
Дэниэл
- ДДПродюсер
Дэниэл
Дж. Мерфи
- ЭППродюсер
Эсхил
Поулос
- ССПродюсер
Стивен
Сильвер
- НТПродюсер
Нил
Табацник
- ДКХудожник
Джастин
Крэйг
- ДБОператор
Джереми
Беннинг