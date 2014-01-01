Октябрьский шторм
Wink
Фильмы
Октябрьский шторм
7.52014, October Gale
Триллеры, Драмы87 мин16+

Октябрьский шторм (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Женщина-врач обнаруживает у себя в коттедже, расположенном на изолированном от материка острове, молодого мужчину с огнестрельным ранением. Оказав ему помощь, она тем самым подвергает собственную жизнь опасности, ведь убийца намерен довести начатое до конца, и даже шторм не способен его остановить.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb