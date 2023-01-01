WinkФильмыОкно во дворАктёры и съёмочная группа фильма «Окно во двор»
Актёры и съёмочная группа фильма «Окно во двор»
Актёры
АктёрL.B. Jefferies
Джеймс СтюартJames Stewart
АктрисаLisa Fremont
Грейс КеллиGrace Kelly
АктёрTom Doyle
Уенделл КориWendell Corey
АктрисаStella
Тельма РиттерThelma Ritter
Актёр
Рэймонд БеррRaymond Burr
АктрисаMiss Lonelyhearts
Джудит ЭвелинJudith Evelyn
АктёрSongwriter
Росс БагдасарянRoss Bagdasarian
АктрисаMiss Torso
Джорджин ДарсиGeorgine Darcy
АктрисаWoman on Fire Escape
Сара БернерSara Berner
АктёрMan on Fire Escape