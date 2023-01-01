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Фильмы
Окно во двор
Актёры и съёмочная группа фильма «Окно во двор»

Актёры и съёмочная группа фильма «Окно во двор»

Режиссёры

Альфред Хичкок

Альфред Хичкок

Alfred Hitchcock
Режиссёр

Актёры

Джеймс Стюарт

Джеймс Стюарт

James Stewart
АктёрL.B. Jefferies
Грейс Келли

Грейс Келли

Grace Kelly
АктрисаLisa Fremont
Уенделл Кори

Уенделл Кори

Wendell Corey
АктёрTom Doyle
Тельма Риттер

Тельма Риттер

Thelma Ritter
АктрисаStella
Рэймонд Берр

Рэймонд Берр

Raymond Burr
Актёр
Джудит Эвелин

Джудит Эвелин

Judith Evelyn
АктрисаMiss Lonelyhearts
Росс Багдасарян

Росс Багдасарян

Ross Bagdasarian
АктёрSongwriter
Джорджин Дарси

Джорджин Дарси

Georgine Darcy
АктрисаMiss Torso
Сара Бернер

Сара Бернер

Sara Berner
АктрисаWoman on Fire Escape
Фрэнк Кэди

Фрэнк Кэди

Frank Cady
АктёрMan on Fire Escape

Сценаристы

Джон Майкл Хейс

Джон Майкл Хейс

John Michael Hayes
Сценарист
Корнелл Вулрич

Корнелл Вулрич

Cornell Woolrich
Сценарист

Продюсеры

Альфред Хичкок

Альфред Хичкок

Alfred Hitchcock
Продюсер

Художники

Хэл Перейра

Хэл Перейра

Hal Pereira
Художник
Рэй Мойер

Рэй Мойер

Ray Moyer
Художник

Монтажёры

Джордж Томазини

Джордж Томазини

George Tomasini
Монтажёр

Операторы

Роберт Бёркс

Роберт Бёркс

Robert Burks
Оператор

Композиторы

Франц Ваксман

Франц Ваксман

Franz Waxman
Композитор