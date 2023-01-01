Окно во двор (фильм, 1954) смотреть онлайн

Сюжет

Прикованный к инвалидному креслу фоторепортер от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Действие происходит в Гринвич Вилледж. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что один из соседей убил свою жену…





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