Окно во двор (фильм, 1954) смотреть онлайн
8.61954, Rear Window
Триллеры, Детективы107 мин12+
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Сюжет
Прикованный к инвалидному креслу фоторепортер от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Действие происходит в Гринвич Вилледж. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что один из соседей убил свою жену…
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- ДСАктёр
Джеймс
Стюарт
- ГКАктриса
Грейс
Келли
- УКАктёр
Уенделл
Кори
- ТРАктриса
Тельма
Риттер
- РБАктёр
Рэймонд
Берр
- ДЭАктриса
Джудит
Эвелин
- РБАктёр
Росс
Багдасарян
- ДДАктриса
Джорджин
Дарси
- СБАктриса
Сара
Бернер
- ФКАктёр
Фрэнк
Кэди
- ДМСценарист
Джон
Майкл Хейс
- КВСценарист
Корнелл
Вулрич
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- ХПХудожник
Хэл
Перейра
- РМХудожник
Рэй
Мойер
- ДТМонтажёр
Джордж
Томазини
- РБОператор
Роберт
Бёркс
- ФВКомпозитор
Франц
Ваксман