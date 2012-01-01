Охота (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Учитель живет одинокой жизнью, все время борется за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится лучше, когда он находит любовь и получает хорошие новости от сына, но его новая жизнь вот-вот будет жестоко разрушена невинной ложью.



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