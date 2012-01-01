Охота
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Охота

Охота (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.32012, Jagten
Драмы110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Учитель живет одинокой жизнью, все время борется за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится лучше, когда он находит любовь и получает хорошие новости от сына, но его новая жизнь вот-вот будет жестоко разрушена невинной ложью.

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Информация

Страна
Швеция, Дания
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота»

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