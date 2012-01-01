Охота (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.32012, Jagten
Драмы110 мин18+
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Сюжет
Учитель живет одинокой жизнью, все время борется за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится лучше, когда он находит любовь и получает хорошие новости от сына, но его новая жизнь вот-вот будет жестоко разрушена невинной ложью.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ТВРежиссёр
Томас
Винтерберг
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ТБАктёр
Томас
Бо Ларсен
- АВАктриса
Анника
Веддеркопп
- ЛФАктёр
Лассе
Фогельстрём
- СВАктриса
Суссе
Вольд
- АЛАктриса
Анне
Луизе Хассинг
- ЛРАктёр
Ларс
Ранте
- АРАктриса
Александра
Рапапорт
- СБАктёр
Себастьян
Булл Сарнинг
- СОАктёр
Стин
Орделл Гулдбранд Дженсен
- ТВСценарист
Томас
Винтерберг
- ТЛСценарист
Тобиас
Линдхольм
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- МКПродюсер
Мортен
Кауфман
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- АЭМонтажёр
Анне
Эстеруд
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- НЭКомпозитор
Николай
Эгелунд