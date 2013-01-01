2013, Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden
Документальные, Исторические98 мин18+
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Охота на Усаму (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм рассказывает о десятилетней охоте на Усаму бен Ладена, которая закончилась облавой и убийством в апреле 2011 года. Мы увидим и услышим тех, кто 10 лет по крупицам собирал информацию о местонахождении Усамы Бен Ладена, кто выполнял гигантский объем оперативной и аналитической работы и чьи усилия в итоге сделали этот мир немного безопаснее.
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Информация
СтранаВеликобритания, США, ОАЭ
ЖанрыВоенные, Исторические, Документальные
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb