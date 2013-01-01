Охота на Усаму
Wink
Фильмы
Охота на Усаму
2013, Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden
Документальные, Исторические98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Охота на Усаму (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает о десятилетней охоте на Усаму бен Ладена, которая закончилась облавой и убийством в апреле 2011 года. Мы увидим и услышим тех, кто 10 лет по крупицам собирал информацию о местонахождении Усамы Бен Ладена, кто выполнял гигантский объем оперативной и аналитической работы и чьи усилия в итоге сделали этот мир немного безопаснее.

Охота на Усаму смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb