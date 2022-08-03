Охота на Санту
Wink
Фильмы
Охота на Санту
7.62020, Fatman
Фантастика, Приключения95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Охота на Санту (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота на Санту»