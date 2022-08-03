Охота на Санту (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭНРежиссёр
Эшом
Нелмс
- ИНРежиссёр
Иэн
Нелмс
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- ЧХАктёр
Чэнс
Херстфилд
- ССАктриса
Сюзанна
Сатчи
- РБАктёр
Роберт
Бокстэл
- МДАктёр
Майкл
Дайсон
- ДГАктриса
Дебора
Гровер
- ЭГАктриса
Эллисон
Грайр Батлер
- ЭВАктёр
Эрик
Вулф
- ИНСценарист
Иэн
Нелмс
- ЭНСценарист
Эшом
Нелмс
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ИДАктриса дубляжа
Ирина
Дорошенко
- АААктёр дубляжа
Андрей
Арчаков
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- РУХудожница
Райчел
Уилкс