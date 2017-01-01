Ограбление Лондона
Wink
Фильмы
Ограбление Лондона
7.52017, Gunned Down
Боевики, Триллеры91 мин18+

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Ограбление Лондона (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Джек Криган — профессиональный преступник и грабитель. Он хочет отомстить людям, которые убили его отца и присвоили себе деньги от последнего грабежа. Преследуя виновных и скрываясь от полиции, он перебирается из мрачного Лондона в испанскую Марбелью, где продолжает разгадывать тайны, окружающие его семью. Преследуемый бандами Лондона и коррумпированным полицейским детективом, Джек пытается выжить и отомстить за смерть отца.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.1 IMDb