7.52017, Gunned Down
Боевики, Триллеры91 мин18+
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Ограбление Лондона (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Джек Криган — профессиональный преступник и грабитель. Он хочет отомстить людям, которые убили его отца и присвоили себе деньги от последнего грабежа. Преследуя виновных и скрываясь от полиции, он перебирается из мрачного Лондона в испанскую Марбелью, где продолжает разгадывать тайны, окружающие его семью. Преследуемый бандами Лондона и коррумпированным полицейским детективом, Джек пытается выжить и отомстить за смерть отца.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
5.1 IMDb
- КФАктёр
Крэйг
Фэйрбрасс
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- МФАктёр
Мем
Ферда
- НМАктёр
Ник
Моран
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- РМАктёр
Роланд
Манукян
- НКАктриса
Натали
Кокс
- ТДАктёр
Тони
Денхам
- ЭВАктёр
Эдди
Веббер
- ДРАктёр
Джордж
Руссо
- КФСценарист
Крэйг
Фэйрбрасс
- КРСценарист
Крис
Риган
- Сценарист
Фрэнк
Харпер
- ГКПродюсер
Гари
Коллинз
- КФПродюсер
Крэйг
Фэйрбрасс
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер