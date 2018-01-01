Wink
Детям
Огонь
Актёры и съёмочная группа фильма «Огонь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Огонь»

Режиссёры

Валентина Брумберг

Валентина Брумберг

Режиссёр
Зинаида Брумберг

Зинаида Брумберг

Режиссёр

Актёры

Михаил Яншин

Михаил Яншин

АктёрChasy
Рина Зелёная

Рина Зелёная

АктрисаMysh

Сценаристы

Юрий Олеша

Юрий Олеша

Сценарист
Михаил Вольпин

Михаил Вольпин

Сценарист

Художники

Лана Азарх

Лана Азарх

Художница
Валентин Лалаянц

Валентин Лалаянц

Художник

Операторы

Борис Котов

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Александр Варламов

Александр Варламов

Композитор