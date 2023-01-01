Огни на реке (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
8.81953, Огни на реке
Кино для детей, Приключения74 мин0+
Сюжет
Во время каникул школьник Костя приезжает из Киева в деревню на Днепре, где работает бакенщиком его дядя. Городскому подростку непросто адаптироваться к сельской среде, но постепенно он заводит друзей, начинает ухаживать за животными и учится вести хозяйство. А однажды Косте выпадает шанс почувствовать себя настоящим героем – отважный мальчик помогает дяде предотвратить кораблекрушение.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Семейные, Кино для детей, Приключения
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb