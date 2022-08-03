Офисное пространство (фильм, 1999) смотреть онлайн
7.81999, Office Space
Комедия85 мин18+
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О фильме
Питер Гиббонс после неудачного сеанса гипноза становится человеком с поменявшимися жизненными взглядами. Его новая философия — «забей на работу». Если он и показывается теперь в офисе, то только для того, чтобы играть в компьютерные игры, нарушать внутренний распорядок, а также говорить своему боссу, куда тому следует засунуть свои идиотские распоряжения. Но подобные действия, как ни странно, только поднимают его авторитет, зарплату и должность. Используя новые возможности, он разрабатывает схему присвоения чужих денег.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- Актёр
Рон
Ливингстон
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- ДХАктёр
Дэвид
Херман
- АНАктёр
Аджай
Найду
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Стивен
Рут
- Актёр
Гэри
Коул
- РРАктёр
Ричард
Рили
- АУАктриса
Александра
Уэнтуорт
- ДБАктёр
Джо
Бэйз
- МДСценарист
Майк
Джадж
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- ГРПродюсер
Гай
Ридель
- МЭХудожница
Мелинда
Эшелман
- ККХудожница
Карла
Керри
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл