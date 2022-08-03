Офисное пространство (фильм, 1999) смотреть онлайн

Питер Гиббонс после неудачного сеанса гипноза становится человеком с поменявшимися жизненными взглядами. Его новая философия — «забей на работу». Если он и показывается теперь в офисе, то только для того, чтобы играть в компьютерные игры, нарушать внутренний распорядок, а также говорить своему боссу, куда тому следует засунуть свои идиотские распоряжения. Но подобные действия, как ни странно, только поднимают его авторитет, зарплату и должность. Используя новые возможности, он разрабатывает схему присвоения чужих денег.

