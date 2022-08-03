История легендарной актрисы Одри Хепбeрн, которая запомнилась зрителям как одна из самых лучезарных звeзд экрана. Однако за этой «забавной мордашкой» скрывалось голодное военное детство вдали от родителей, любовные разочарования и множество других тяжелых испытаний. Возможно, именно из-за них Хепбeрн посвятила вторую половину своей жизни помощи людям из бедных стран, объехав полмира в качестве посла ЮНИСЕФ.

