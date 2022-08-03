Одри
Wink
Фильмы
Одри
7.82020, Audrey
Документальный, Исторический96 мин18+

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Одри (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

История легендарной актрисы Одри Хепбeрн, которая запомнилась зрителям как одна из самых лучезарных звeзд экрана. Однако за этой «забавной мордашкой» скрывалось голодное военное детство вдали от родителей, любовные разочарования и множество других тяжелых испытаний. Возможно, именно из-за них Хепбeрн посвятила вторую половину своей жизни помощи людям из бедных стран, объехав полмира в качестве посла ЮНИСЕФ.

Страна
Великобритания, ОАЭ
Жанр
Исторический, Документальный, Биография
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb