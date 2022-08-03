Одри (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
История легендарной актрисы Одри Хепбeрн, которая запомнилась зрителям как одна из самых лучезарных звeзд экрана. Однако за этой «забавной мордашкой» скрывалось голодное военное детство вдали от родителей, любовные разочарования и множество других тяжелых испытаний. Возможно, именно из-за них Хепбeрн посвятила вторую половину своей жизни помощи людям из бедных стран, объехав полмира в качестве посла ЮНИСЕФ.
СтранаВеликобритания, ОАЭ
ЖанрИсторический, Документальный, Биография
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb