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Одноклассницы

Одноклассницы (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, St. Trinian's
Комедия, Семейный96 мин18+

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О фильме

Сент-Триниан — не совсем обычная школа для молодых особ, не поддающихся контролю. Пестрая компания непослушных девочек-школьниц, используя остроумие и изобретательность, пытаются спасти школу от банкротства.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одноклассницы»