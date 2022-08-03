Одноклассницы (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, St. Trinian's
Комедия, Семейный96 мин18+
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О фильме
Сент-Триниан — не совсем обычная школа для молодых особ, не поддающихся контролю. Пестрая компания непослушных девочек-школьниц, используя остроумие и изобретательность, пытаются спасти школу от банкротства.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Семейный
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ОПРежиссёр
Оливер
Паркер
- БТРежиссёр
Барнеби
Томпсон
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актриса
Лина
Хиди
- Актёр
Расселл
Брэнд
- ТРАктриса
Талула
Райли
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- Актриса
Джемма
Артертон
- КДАктриса
Кэтрин
Дрисдейл
- Актриса
Джуно
Темпл
- АБАктриса
Антония
Бернат
- ПЭСценарист
Пирс
Эшуорт
- НМСценарист
Ник
Муркрофт
- РССценарист
Рональд
Сирл
- ОППродюсер
Оливер
Паркер
- БТПродюсер
Барнеби
Томпсон
- Продюсер
Руперт
Эверетт
- НГПродюсер
Найджел
Грин
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ГФОператор
Гэвин
Финни
- ЧМКомпозитор
Чарли
Моул