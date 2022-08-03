Wink
Однажды в сказке. Сезон 1. Серия 21

Однажды в сказке. Сезон 1. Серия 21 (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Once Upon a Time
Фэнтези41 мин18+

О фильме

Эмма празднует день рождения, когда ее пороге появляется ребенок, утверждающий, что он ее сын. Она решает помочь мальчику добраться до места, где он вырос, городка Сторибрука. Он показывает ей книгу сказок, и вот тут начинается самое интересное…

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

