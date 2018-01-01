Wink
Однажды в сказке. Сезон 1. Серия 17
Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в сказке. Сезон 1. Серия 17»

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в сказке. Сезон 1. Серия 17»

Режиссёры

Рон Андервуд

Ron Underwood
Режиссёр
Дин Уайт

Dean White
Режиссёр

Актёры

Дженнифер Моррисон

Jennifer Morrison
АктрисаEmma Swan
Джиннифер Гудвин

Ginnifer Goodwin
АктрисаMary Margaret Blanchard
Лана Паррия

Lana Parrilla
АктрисаRegina Mills
Джошуа Даллас

Joshua Dallas
АктёрDavid Nolan
Джаред Гилмор

Jared Gilmore
АктёрHenry Mills
Роберт Карлайл

Robert Carlyle
АктёрMr. Gold
Рафаэль Сбардж

Raphael Sbarge
АктёрDr. Archie Hopper
Колин О’Донохью

Colin O'Donoghue
АктёрCaptain Killian 'Hook' Jones
Эмили де Рэвин

Emilie de Ravin
АктрисаBelle Gold
Ребекка Мэдер

Rebecca Mader
АктрисаZelena

Сценаристы

Дэвид Х. Гудман

David H. Goodman
Сценарист
Джейн Эспенсон

Jane Espenson
Сценарист
Джером Шварц

Jerome Schwartz
Сценарист
Калинда Васкез

Kalinda Vazquez
Сценарист

Продюсеры

Адам Хоровиц

Adam Horowitz
Продюсер
Брайан Ванкум

Brian Wankum
Продюсер
Стив Перлман

Steve Pearlman
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Ирина Горячева

Актриса дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Андрей Кузнецов

Актёр дубляжа
Константин Ефимов

Актёр дубляжа

Художники

Майкл Джой

Michael Joy
Художник
Марк Вортингтон

Mark Worthington
Художник

Монтажёры

Марк Голдман

Mark Goldman
Монтажёр
Джо Талбот Холл

Joe Talbot Hall
Монтажёр

Операторы

Стивен Джексон

Stephen Jackson
Оператор
Стефен Фирберг

Steven Fierberg
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор
Синди О’Коннор

Cindy O'Connor
Композитор