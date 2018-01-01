Wink
Детям
Одна лошадка белая
Актёры и съёмочная группа фильма «Одна лошадка белая»

Режиссёры

Владимир Данилевич

Режиссёр

Актёры

Маргарита Корабельникова

АктрисаЛошадка
Николай Пеньков

Актёр

Сценаристы

Ирина Пивоварова

Сценарист

Художники

Николай Титов

Художник
Ирина Ленникова

Художница

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Владимир Сидоров

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор