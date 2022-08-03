Один дома (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Восьмилетний мальчик в одиночестве спасает дом от грабителей. Культовый рождественский фильм с Макколеем Калкином.
Кевин — младший сын в большой семье МакКалистеров. Собираясь на каникулы в Европу, непутевые взрослые случайно забывают его дома. Кевин только рад такой возможности пожить самостоятельно, без старшего брата-задиры и вечных родительских запретов. Его праздник непослушания нарушают двое воришек, решивших ограбить, как они думают, пустующий дом. Однако Кевин не промах: он намерен защищать свое жилище, а его неиссякаемое воображение создает хитроумные ловушки, из которых грабители вряд ли смогут выбраться...
Чем закончится противостояние восьмилетки и двух горе-преступников? Классика американской комедии и фильм с ароматом праздника — смотреть «Один дома» в хорошем качестве можно на Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- МКАктёр
Маколей
Калкин
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- ДСАктёр
Дэниел
Стерн
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- РБАктёр
Робертс
Блоссом
- ДБАктёр
Джерри
Бэммен
- ДРАктёр
Девин
Рэтрей
- ДКАктёр
Джон
Кэнди
- Актёр
Киран
Калкин
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ТГПродюсер
Тарквин
Готч
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- МЛПродюсер
Марк
Левинсон
- Продюсер
Марк
Рэдклифф
- АГАктриса дубляжа
Анастасия
Гиренкова
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ВГАктриса дубляжа
Валентина
Гришокина
- ВШАктёр дубляжа
Владимир
Шныпарь
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- Монтажёр
Раджа
Госнелл
- ХМОператор
Хулио
Макат
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс