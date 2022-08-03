Восьмилетний мальчик в одиночестве спасает дом от грабителей. Культовый рождественский фильм с Макколеем Калкином.



Кевин — младший сын в большой семье МакКалистеров. Собираясь на каникулы в Европу, непутевые взрослые случайно забывают его дома. Кевин только рад такой возможности пожить самостоятельно, без старшего брата-задиры и вечных родительских запретов. Его праздник непослушания нарушают двое воришек, решивших ограбить, как они думают, пустующий дом. Однако Кевин не промах: он намерен защищать свое жилище, а его неиссякаемое воображение создает хитроумные ловушки, из которых грабители вряд ли смогут выбраться...



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