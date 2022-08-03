Один дома
Wink
Фильмы
Один дома
9.11990, Home Alone
Комедия, Семейный98 мин18+

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Один дома (фильм, 1990) смотреть онлайн

О фильме

Восьмилетний мальчик в одиночестве спасает дом от грабителей. Культовый рождественский фильм с Макколеем Калкином.

Кевин — младший сын в большой семье МакКалистеров. Собираясь на каникулы в Европу, непутевые взрослые случайно забывают его дома. Кевин только рад такой возможности пожить самостоятельно, без старшего брата-задиры и вечных родительских запретов. Его праздник непослушания нарушают двое воришек, решивших ограбить, как они думают, пустующий дом. Однако Кевин не промах: он намерен защищать свое жилище, а его неиссякаемое воображение создает хитроумные ловушки, из которых грабители вряд ли смогут выбраться...

Чем закончится противостояние восьмилетки и двух горе-преступников? Классика американской комедии и фильм с ароматом праздника — смотреть «Один дома» в хорошем качестве можно на Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Один дома»