Один дома 5: Праздничное ограбление
Актёры и съёмочная группа фильма «Один дома 5: Праздничное ограбление»

Режиссёры

Питер Хьюит

Peter Hewitt
Режиссёр

Актёры

Кристиан Мартин

Christian Martyn
АктёрFinn Baxter
Эдди Стиплз

Eddie Steeples
АктёрMr. Hughes
Джоделль Ферланд

Jodelle Ferland
АктрисаAlexis Baxter
Даг Мюррэй

Doug Murray
АктёрCurtis Baxter
Элли Харви

Ellie Harvie
АктрисаCatherine Baxter
Деби Мейзар

Debi Mazar
АктрисаJessica
Малкольм Макдауэлл

Malcolm McDowell
АктёрSinclair
Эдвард Эснер

Edward Asner
АктёрMr. Carson
Адриана О’Нил

Adriana O'Neil
АктрисаGabby Marano

Сценаристы

Аарон Гинсбург

Aaron Ginsburg
Сценарист
Вэйд Макинтайр

Wade McIntyre
Сценарист
Джон Хьюз

John Hughes
Сценарист

Продюсеры

Пол Д. Голдман

Paul D. Goldman
Продюсер
Дэвид Мэдден

David Madden
Продюсер
Аднан Пьевич

Eddie Nilsson
Продюсер

Операторы

Питер Бенисон

Peter Benison
Оператор

Композиторы

Дэвид Китэй

David Kitay
Композитор