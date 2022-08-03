Один дома 5: Праздничное ограбление (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.82012, Home Alone: The Holiday Heist
Комедия, Семейный86 мин12+
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О фильме
Десятилетний Финн переезжает вместе с семьей в штат Мэн из Калифорнии. Вскоре выясняется, что новый дом раньше принадлежал гангстеру по кличке Судорога и полон недобрых духов. Неприятности не заставляют долго ждать – Финн остается один на один с шайкой грабителей, которым нужно дать отпор.
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ПХРежиссёр
Питер
Хьюит
- КМАктёр
Кристиан
Мартин
- ЭСАктёр
Эдди
Стиплз
- ДФАктриса
Джоделль
Ферланд
- ДМАктёр
Даг
Мюррэй
- ЭХАктриса
Элли
Харви
- Актриса
Деби
Мейзар
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эснер
- АОАктриса
Адриана
О’Нил
- АГСценарист
Аарон
Гинсбург
- ВМСценарист
Вэйд
Макинтайр
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ПДПродюсер
Пол
Д. Голдман
- ДМПродюсер
Дэвид
Мэдден
- АППродюсер
Аднан
Пьевич
- ПБОператор
Питер
Бенисон
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй