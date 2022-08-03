Десятилетний Финн переезжает вместе с семьей в штат Мэн из Калифорнии. Вскоре выясняется, что новый дом раньше принадлежал гангстеру по кличке Судорога и полон недобрых духов. Неприятности не заставляют долго ждать – Финн остается один на один с шайкой грабителей, которым нужно дать отпор.

