Один дома 5: Праздничное ограбление
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Один дома 5: Праздничное ограбление

Один дома 5: Праздничное ограбление (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.82012, Home Alone: The Holiday Heist
Комедия, Семейный86 мин12+

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О фильме

Десятилетний Финн переезжает вместе с семьей в штат Мэн из Калифорнии. Вскоре выясняется, что новый дом раньше принадлежал гангстеру по кличке Судорога и полон недобрых духов. Неприятности не заставляют долго ждать – Финн остается один на один с шайкой грабителей, которым нужно дать отпор.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

2.8 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Один дома 5: Праздничное ограбление»