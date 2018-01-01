Wink
Детям
Очень страшная история
Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшная история»

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшная история»

Актёры

Андрей Козлов

АктёрАлик Деткин
Анатолий Юртаев

Актёр
Вера Панасенкова

Актриса
Елизавета Плаксина

Актриса
Алексей Дорофеев

Актёр
Андрей Петров

Актёр
Людмила Артемьева

Актрисаучительница
Станислав Садальский

Актёрдядя Гриша
Слава Баранов

Актёр

Сценаристы

Владимир Железников

Сценарист
Анатолий Алексин

Сценарист

Композиторы

Марианна Крутоярская

Композитор