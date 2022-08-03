Очень плохие парни (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.72013, Big Bad Wolves
Триллер, Криминал105 мин18+
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О фильме
Серия жестоких убийств связала в тугой узел судьбы трех людей: отца жертвы, полицейского и главного подозреваемого. Отец жаждет мести. Полицейский действует за рамками закона. А главный подозреваемый – преподаватель теологии – отпущен на свободу по недосмотру полиции.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АКРежиссёр
Ахарон
Кешалес
- НПРежиссёр
Навот
Папушадо
- ЦГАктёр
Цахи
Град
- ЛААктёр
Лиор
Ашкенази
- РКАктёр
Ротем
Кейнан
- ДГАктёр
Довале
Гликман
- МНАктёр
Менаш
Ной
- ДБАктёр
Двир
Бенедек
- НКАктриса
Нати
Клюгер
- КНАктёр
Каис
Насеф
- АВАктёр
Ами
Вайнберг
- ГААктёр
Гай
Адлер
- АКСценарист
Ахарон
Кешалес
- НПСценарист
Навот
Папушадо
- АКМонтажёр
Асаф
Корман
- ДБОператор
Джиора
Бежах