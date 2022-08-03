Очень плохие парни
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Очень плохие парни

Очень плохие парни (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.72013, Big Bad Wolves
Триллер, Криминал105 мин18+

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О фильме

Серия жестоких убийств связала в тугой узел судьбы трех людей: отца жертвы, полицейского и главного подозреваемого. Отец жаждет мести. Полицейский действует за рамками закона. А главный подозреваемый – преподаватель теологии – отпущен на свободу по недосмотру полиции.

Страна
Израиль
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb