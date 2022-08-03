Серия жестоких убийств связала в тугой узел судьбы трех людей: отца жертвы, полицейского и главного подозреваемого. Отец жаждет мести. Полицейский действует за рамками закона. А главный подозреваемый – преподаватель теологии – отпущен на свободу по недосмотру полиции.

