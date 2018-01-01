Wink
Фильмы
Очень плохие парни
Актёры и съёмочная группа фильма «Очень плохие парни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень плохие парни»

Режиссёры

Ахарон Кешалес

Ахарон Кешалес

Aharon Keshales
Режиссёр
Навот Папушадо

Навот Папушадо

Navot Papushado
Режиссёр

Актёры

Цахи Град

Цахи Град

Tzahi Grad
АктёрGidi
Лиор Ашкенази

Лиор Ашкенази

Lior Ashkenazi
АктёрMicki
Ротем Кейнан

Ротем Кейнан

Rotem Keinan
АктёрDror
Довале Гликман

Довале Гликман

Doval'e Glickman
АктёрYoram (в титрах: Dov Glickman)
Менаш Ной

Менаш Ной

Menashe Noy
АктёрRami
Двир Бенедек

Двир Бенедек

Dvir Benedek
АктёрTsvika
Нати Клюгер

Нати Клюгер

Nati Kluger
АктрисаEti
Каис Насеф

Каис Насеф

Kais Nashif
АктёрStranger on a Horse
Ами Вайнберг

Ами Вайнберг

Ami Weinberg
АктёрPrincipal Meir
Гай Адлер

Гай Адлер

Guy Adler
АктёрEli

Сценаристы

Ахарон Кешалес

Ахарон Кешалес

Aharon Keshales
Сценарист
Навот Папушадо

Навот Папушадо

Navot Papushado
Сценарист

Монтажёры

Асаф Корман

Асаф Корман

Asaf Korman
Монтажёр

Операторы

Джиора Бежах

Джиора Бежах

Giora Bejach
Оператор