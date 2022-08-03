Обнаженные (фильм, 2001) смотреть онлайн
6.02001, Naked
Драма, Комедия125 мин18+
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О фильме
Джонни - абсолютный антигерой нашего времени, холодный, циничный и грубый молодой человек «без руля и тормозов», разрушающий свою жизнь со скоростью реактивного самолета. Временами насмешливый, временами смешной, он может быть и страстным, и нежным...
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ЛШАктриса
Лесли
Шарп
- ККАктриса
Кэтрин
Картлидж
- ГКАктёр
Грег
Краттуэлл
- КСАктриса
Клер
Скиннер
- ПУАктёр
Питер
Уайт
- Актёр
Юэн
Бремнер
- СВАктриса
Сьюзэн
Видлер
- ДМАктриса
Дебора
МакЛарен
- ДМАктриса
Джина
Макки
- Сценарист
Майк
Ли
- Продюсер
Саймон
Ченнинг-Вильямс
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ЭДКомпозитор
Эндрю
Диксон