Обнаженные (фильм, 2001) смотреть онлайн

Джонни - абсолютный антигерой нашего времени, холодный, циничный и грубый молодой человек «без руля и тормозов», разрушающий свою жизнь со скоростью реактивного самолета. Временами насмешливый, временами смешной, он может быть и страстным, и нежным...

