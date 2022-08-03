Обнаженные
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Обнаженные

Обнаженные (фильм, 2001) смотреть онлайн

6.02001, Naked
Драма, Комедия125 мин18+

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О фильме

Джонни - абсолютный антигерой нашего времени, холодный, циничный и грубый молодой человек «без руля и тормозов», разрушающий свою жизнь со скоростью реактивного самолета. Временами насмешливый, временами смешной, он может быть и страстным, и нежным...

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb