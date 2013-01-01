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Обман (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.62013, Absolute Deception
Боевики88 мин18+

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Сюжет

Овдовевшая девушка-репортер прибегает к помощи федерального агента, чтобы расследовать тайны ее покойного мужа, но вместе с ним она становится мишенью неизвестных злоумышленников…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb