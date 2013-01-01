Обман (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.62013, Absolute Deception
Боевики88 мин18+
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Сюжет
Овдовевшая девушка-репортер прибегает к помощи федерального агента, чтобы расследовать тайны ее покойного мужа, но вместе с ним она становится мишенью неизвестных злоумышленников…
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb
- БТРежиссёр
Брайан
Тренчард-Смит
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- ЭВАктриса
Эммануэль
Вожье
- ЭМАктёр
Эверт
МакКуин
- ТСАктёр
Ти
Смит
- КБАктёр
Крис
Беттс
- КЭАктриса
Келли
Эткинсон
- БМАктёр
Брэд
МакМюррей
- ГПАктёр
Гулливер
Пейдж
- ДГАктёр
Джефф
Гэннон
- МСАктёр
Мартин
Сакс
- ДШСценарист
Джеффри
Шенк
- БТПродюсер
Брайан
Тренчард-Смит
- ГТХудожник
Гленн
Ти
- ДМОператор
Дэн
МакАртур