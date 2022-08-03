Обитель страха (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.02018, The Wind
Ужасы84 мин18+
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О фильме
Дикий запад, XIX век. Супруги Лиззи и Айзек Маклин становятся свидетелями самоубийства беременной соседки и тщетно пытаются спасти нерожденного ребенка. После похорон Айзек с мужем усопшей едут в город по делам, а Лиззи остается одна в прериях и пытается разобраться в причинах трагедии.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЭТРежиссёр
Эмма
Тамми
- КДАктриса
Кейтлин
Джерард
- ДГАктриса
Джулия
Голден Теллес
- Актёр
Эшли
Цукерман
- МСАктёр
Мартин
Си Паттерсон
- КАПродюсер
Кристофер
Алендер
- ГГПродюсер
Грег
Гилрет
- АХПродюсер
Адам
Хендрикс
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- НААктриса дубляжа
Нина
Александрова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЭМХудожница
Элсбет
Мамм
- АЭМонтажёр
Александра
Эмик
- БЛКомпозитор
Бен
Ловетт