Обитель страха
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Обитель страха

Обитель страха (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.02018, The Wind
Ужасы84 мин18+

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О фильме

Дикий запад, XIX век. Супруги Лиззи и Айзек Маклин становятся свидетелями самоубийства беременной соседки и тщетно пытаются спасти нерожденного ребенка. После похорон Айзек с мужем усопшей едут в город по делам, а Лиззи остается одна в прериях и пытается разобраться в причинах трагедии.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель страха»