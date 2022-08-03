Обитель страха (фильм, 2018) смотреть онлайн

Дикий запад, XIX век. Супруги Лиззи и Айзек Маклин становятся свидетелями самоубийства беременной соседки и тщетно пытаются спасти нерожденного ребенка. После похорон Айзек с мужем усопшей едут в город по делам, а Лиззи остается одна в прериях и пытается разобраться в причинах трагедии.

