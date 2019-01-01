Нуреев. Белый ворон
Wink
Фильмы
Нуреев. Белый ворон

Нуреев. Белый ворон (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The White Crow
Драмы121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Байопик легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, поставленный Рэйфом Файнсом. В картине нашли отражение наиболее значимые страницы биографии Нуреева: уфимское детство, учеба в балетной академии в Ленинграде у знаменитого педагога Александра Пушкина и судьбоносные гастроли в Париже.

Нуреев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция, Великобритания, Сербия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нуреев. Белый ворон»

Всё