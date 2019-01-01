Нуреев. Белый ворон (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The White Crow
Драмы121 мин18+
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Сюжет
Байопик легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, поставленный Рэйфом Файнсом. В картине нашли отражение наиболее значимые страницы биографии Нуреева: уфимское детство, учеба в балетной академии в Ленинграде у знаменитого педагога Александра Пушкина и судьбоносные гастроли в Париже.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания, Сербия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Рэйф
Файнс
- ОИАктёр
Олег
Ивенко
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ЛХАктёр
Луис
Хофман
- Актриса
Адель
Экзаркопулос
- Актёр
Сергей
Полунин
- ОРАктёр
Оливье
Рабурден
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- ЗЭАктёр
Зак
Эйвери
- МСАктриса
Мар
Содуп
- ДХСценарист
Дэвид
Хэа
- ДКСценарист
Джули
Кэвэна
- Продюсер
Рэйф
Файнс
- ФИПродюсер
Франсуа
Ивернель
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Левитас
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери