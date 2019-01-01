Нуреев. Белый ворон (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Байопик легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, поставленный Рэйфом Файнсом. В картине нашли отражение наиболее значимые страницы биографии Нуреева: уфимское детство, учеба в балетной академии в Ленинграде у знаменитого педагога Александра Пушкина и судьбоносные гастроли в Париже.



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