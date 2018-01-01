Нулевой пациент (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В недалеком будущем большая часть человечества заражена вирусом бешенства, превращающем людей в кровожадных убийц. Инфицированный Морган вырабатывает иммунитет и не поддается всеобщему безумию. Теперь его задача — найти первого разносчика вируса, чтобы с его помощью изобрести антидот.



Нулевой пациент смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.