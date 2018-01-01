Нулевой пациент (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.02018, Patient Zero
Ужасы, Боевики83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
В недалеком будущем большая часть человечества заражена вирусом бешенства, превращающем людей в кровожадных убийц. Инфицированный Морган вырабатывает иммунитет и не поддается всеобщему безумию. Теперь его задача — найти первого разносчика вируса, чтобы с его помощью изобрести антидот.
Нулевой пациент смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ШРРежиссёр
Штефан
Рузовицки
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актёр
Клайв
Стэнден
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- Актриса
Агнесс
Дейн
- ПБАктриса
Пиппа
Беннетт-Уорнер
- ФШАктёр
Фредерик
Шмидт
- КМАктёр
Колин
Макфарлэйн
- ДНАктёр
Джеймс
Норткот
- МЛСценарист
Майк
Ле
- ГСПродюсер
Гленн
С. Гейнор
- ВНПродюсер
Винсент
Ньюман
- БНОператор
Бенедикт
Нойенфельс
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер