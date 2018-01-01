Нулевой пациент
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Нулевой пациент

Нулевой пациент (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.02018, Patient Zero
Ужасы, Боевики83 мин18+

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Сюжет

В недалеком будущем большая часть человечества заражена вирусом бешенства, превращающем людей в кровожадных убийц. Инфицированный Морган вырабатывает иммунитет и не поддается всеобщему безумию. Теперь его задача — найти первого разносчика вируса, чтобы с его помощью изобрести антидот.

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Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb