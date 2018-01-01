Wink
Детям
Новые приключения в стране Оз
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения в стране Оз»

Режиссёры

Шон Патрик О’Рейли

Sean Patrick O'Reilly
Режиссёр

Актёры

Мэтт Андерсон

Matt Anderson
АктёрThe Tin Man
Эшли Болл

Ashleigh Ball
АктрисаVictoria
Элайджа Дхавван

Elijah Dhavvan
АктёрGromit
Джофф Густафссон

Geoff Gustafson
АктёрScarecrow
Эрик Хендрикс

Erik Hendrix
АктёрGuard 1 / Guard 2
Джулианна Хаф

Julianne Hough
АктрисаLocasta
Скотт МакНил

Scott McNeil
АктёрPhadrig
Хармони О’Рейли

Harmony O'Reilly
АктрисаFlying Monkey #1
Кифер О’Рейли

Kiefer O'Reilly
АктёрKemp
Мишель О’Рейли

Michelle O'Reilly
АктёрLucilia

Сценаристы

Шон Патрик О’Рейли

Sean Patrick O'Reilly
Сценарист

Продюсеры

Мишель О’Рейли

Michelle O'Reilly
Продюсер
Шон Патрик О’Рейли

Sean Patrick O'Reilly
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Александр Разбаш

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Актриса дубляжа

Композиторы

Джордж Штрейхер

George Streicher
Композитор