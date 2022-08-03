Новые приключения в стране Оз (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.32017, The Steam Engines of Oz
Мультфильм, Приключения75 мин6+
О фильме
Страна Оз навсегда изменилась при правлении Железного дровосека. Но как она могла забыть о главных победах? Изумрудный город занимает все больше территорий, а львы и жевуны оказались изгнанными… Пришло время все исправить, но кто сможет пойти против порядка, навязанного Железным дровосеком и бросить вызов его армии?
СтранаКанада
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
3.8 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Патрик О’Рейли
- МААктёр
Мэтт
Андерсон
- ЭБАктриса
Эшли
Болл
- ЭДАктёр
Элайджа
Дхавван
- Актёр
Джофф
Густафссон
- ЭХАктёр
Эрик
Хендрикс
- ДХАктриса
Джулианна
Хаф
- СМАктёр
Скотт
МакНил
- ХОАктриса
Хармони
О’Рейли
- КОАктёр
Кифер
О’Рейли
- МОАктёр
Мишель
О’Рейли
- ШПСценарист
Шон
Патрик О’Рейли
- МОПродюсер
Мишель
О’Рейли
- ШППродюсер
Шон
Патрик О’Рейли
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДШКомпозитор
Джордж
Штрейхер