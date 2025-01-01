Новокаин (фильм, 2025) смотреть онлайн

Сан-Диего. Нэйтан Кейн — скромный интроверт, который работает помощником менеджера в кредитно-трастовой компании. А ещё у парня редкое заболевание — врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом. Накануне Рождества в контору врываются трое грабителей в костюмах Санта-Клаусов, забирают из сейфа большую сумму денег, убивают менеджера и прибывших на вызов полицейских и скрываются, захватив в заложники сотрудницу Шерри, с которой у Нэйтана начали завязываться романтические отношения. Узнав, что прибытие подкрепления задерживается, Кейн бросается в погоню за преступниками, чтобы спасти девушку своей мечты.



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