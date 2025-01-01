Новокаин (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Novocaine
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Сан-Диего. Нэйтан Кейн — скромный интроверт, который работает помощником менеджера в кредитно-трастовой компании. А ещё у парня редкое заболевание — врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом. Накануне Рождества в контору врываются трое грабителей в костюмах Санта-Клаусов, забирают из сейфа большую сумму денег, убивают менеджера и прибывших на вызов полицейских и скрываются, захватив в заложники сотрудницу Шерри, с которой у Нэйтана начали завязываться романтические отношения. Узнав, что прибытие подкрепления задерживается, Кейн бросается в погоню за преступниками, чтобы спасти девушку своей мечты.
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Рейтинг
- РОРежиссёр
Роберт
Ольсен
- ДБРежиссёр
Дэн
Берк
- Актёр
Конрад
Кемп
- БГАктриса
Бетти
Гэбриел
- ЛБАктёр
Лу
Битти мл.
- ИХАктёр
Ивэн
Хенгст
- КДАктёр
Крэйг
Джексон
- ЭМАктриса
Эмбер
Мидфандер
- Актёр
Мэтт
Уолш
- РНАктёр
Рэй
Николсон
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- ДКАктёр
Джек
Куэйд
- Продюсер
Джоби
Харольд
- АФПродюсер
Адам
Фридландер
- КЛХудожница
Кара
Линдстрём
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ЭККомпозитор
Эндрю
Кавчински
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф