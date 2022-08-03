Новейший завет (фильм, 2015) смотреть онлайн

Да, Бог существует. Но он совсем не такой, каким мы его представляли. Он живет в Брюсселе, и у него есть не только сын, но и дочь. Она сбегает из дома и отправляется в наш мир искать приключения и испытывать терпение своего отца на прочность. Надолго ли его хватит?..

