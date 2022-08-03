Новейший завет
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Новейший завет

Новейший завет (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.32015, Le tout nouveau testament
Фэнтези, Комедия109 мин18+

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О фильме

Да, Бог существует. Но он совсем не такой, каким мы его представляли. Он живет в Брюсселе, и у него есть не только сын, но и дочь. Она сбегает из дома и отправляется в наш мир искать приключения и испытывать терпение своего отца на прочность. Надолго ли его хватит?..

Страна
Бельгия, Франция, Люксембург
Жанр
Комедия, Фэнтези
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новейший завет»