Новейший завет (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.32015, Le tout nouveau testament
Фэнтези, Комедия109 мин18+
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О фильме
Да, Бог существует. Но он совсем не такой, каким мы его представляли. Он живет в Брюсселе, и у него есть не только сын, но и дочь. Она сбегает из дома и отправляется в наш мир искать приключения и испытывать терпение своего отца на прочность. Надолго ли его хватит?..
СтранаБельгия, Франция, Люксембург
ЖанрКомедия, Фэнтези
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЖвРежиссёр
Жако
ван Дормель
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- ПГАктриса
Пили
Груан
- ЛВАктриса
Лаура
Верлинден
- СЛАктёр
Серж
Ларивьер
- ДДАктёр
Дидье
Де Нек
- МЛАктёр
Марко
Лоренцини
- РЖАктёр
Ромен
Желен
- ТГСценарист
Томас
Гюнциг
- ЖвСценарист
Жако
ван Дормель
- ДМПродюсер
Дэниэл
Марке
- ЖвПродюсер
Жако
ван Дормель
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВЛАктриса дубляжа
Валентина
Ляпина
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- АПКомпозитор
Ан
Пьерле