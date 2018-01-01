Wink
Новая попытка Кейт МакКолл
Актёры и съёмочная группа фильма «Новая попытка Кейт МакКолл»

Режиссёры

Карен Монкрифф

Karen Moncrieff
Режиссёр

Актёры

Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаCate McCall
Ник Нолти

Nick Nolte
АктёрBridges
Джеймс Кромуэлл

James Cromwell
АктёрJustice Sumpter
Марк Пеллегрино

Mark Pellegrino
АктёрDetective Welch
Анна Анисимова

Anna Schafer
АктрисаLacey (в титрах: Anna Anissimova)
Дэвид Лайонс

David Lyons
АктёрJosh
Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрD.A. Brinkerhoff
Ава Колкер

Ava Kolker
Актриса
Джонни Снид

Johnny Sneed
АктёрD.A. Barker
Джей Томас

Jay Thomas
АктёрLoncraine

Сценаристы

Карен Монкрифф

Karen Moncrieff
Сценарист

Продюсеры

Эрик Картен

Eric Karten
Продюсер
Карен Монкрифф

Karen Moncrieff
Продюсер

Художники

Майя Либерман

Maya Lieberman
Художница

Композиторы

Питер Нашел

Peter Nashel
Композитор