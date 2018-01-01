WinkФильмыНовая попытка Кейт МакКоллАктёры и съёмочная группа фильма «Новая попытка Кейт МакКолл»
Актёры и съёмочная группа фильма «Новая попытка Кейт МакКолл»
Актёры
АктрисаCate McCall
Кейт БекинсейлKate Beckinsale
АктёрBridges
Ник НолтиNick Nolte
АктёрJustice Sumpter
Джеймс КромуэллJames Cromwell
АктёрDetective Welch
Марк ПеллегриноMark Pellegrino
АктрисаLacey (в титрах: Anna Anissimova)
Анна АнисимоваAnna Schafer
АктёрJosh
Дэвид ЛайонсDavid Lyons
АктёрD.A. Brinkerhoff
Клэнси БраунClancy Brown
Актриса
Ава КолкерAva Kolker
АктёрD.A. Barker
Джонни СнидJohnny Sneed
АктёрLoncraine