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Новая попытка Кейт МакКолл

Новая попытка Кейт МакКолл (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Trials of Cate McCall
Драма, Криминал89 мин18+

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О фильме

Бывший опытный адвокат должна вновь вернуться к старой работе и доказать невиновность женщины, обвиненной в убийстве, чтобы вернуть опекунство над дочерью и свою работу.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb