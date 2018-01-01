Wink
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы
Актёры и съёмочная группа фильма «Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы»

Режиссёры

Энтони Белл

Anthony Bell
Режиссёр

Актёры

Эндрю То

Andrew Toth
АктёрNorm
Джонатан Холмс

Jonathan Holmes
АктёрSocrates / Bearded Seal
Пол Добсон

Paul Dobson
АктёрFu / Reindeer #1 / Polar Bear
Брайан Драммонд

Brian Drummond
АктёрJim / Tiny / Mickey
Дженнифер Камерон

Jennifer Cameron
АктрисаChase / Stretch
Ли Токар

Lee Tockar
АктёрRick / Fong / Myrtle the Turtle
Джеймс Хигути

James Higuchi
АктёрPete / Repete
Коул Ховард

Cole Howard
АктёрReindeer #2
Лиза Дурупт

Lisa Durupt
АктрисаElizabeth / Maria / Arctic Fox

Сценаристы

Эли Чуфани

Elie Choufany
Сценарист
Алек Соколов

Alec Sokolow
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Тайт

Andrew Tight
Продюсер
Лиз Янг

Liz Young
Продюсер
Майк Бандли

Mike Bundlie
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Быковский

Актёр дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа
Михаил Разумовский

Актёр дубляжа
Михаил Черняк

Актёр дубляжа
Анна Слынько

Актриса дубляжа
Артем Бордовский

Актёр дубляжа
Давид Бродский

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Юлия Зоркина

Актриса дубляжа
Артемий Веселов

Актёр дубляжа

Композиторы

Гиги Мерони

Gigi Meroni
Композитор

Режиссёры дубляжа

Мария Баринова

Режиссёр дубляжа