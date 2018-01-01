Wink
Детям
Ночной цветок
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной цветок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной цветок»

Режиссёры

Иван Давыдов

Иван Давыдов

Режиссёр

Актёры

Галина Иванова

Галина Иванова

Актрисаозвучка
Людмила Гнилова

Людмила Гнилова

Актрисаозвучка
Вячеслав Богачёв

Вячеслав Богачёв

Актёрозвучка
Мария Виноградова

Мария Виноградова

Актрисаозвучка
Светлана Харлап

Светлана Харлап

Актрисаозвучка
Нина Корниенко

Нина Корниенко

Актрисаозвучка

Сценаристы

Марианна Вехова

Марианна Вехова

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Галина Смирнова

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Светлана Кощеева

Светлана Кощеева

Оператор

Композиторы

Александр Раскатов

Александр Раскатов

Композитор