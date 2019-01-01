Ночь в осаде
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Ночь в осаде

Ночь в осаде (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Trauma Center
Боевики, Триллеры94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Мэдисон становится свидетельницей разборок «плохих» и «хороших» копов. Получив серьезное ранение, она оказывается в отделении травматологии. Бесчестные полицейские собираются проникнуть туда, чтобы избавиться от Мэдисон. Тем временем на них самих ведет охоту доблестный лейтенант Уэйкс.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь в осаде»

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