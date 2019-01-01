Ночь в осаде (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Мэдисон становится свидетельницей разборок «плохих» и «хороших» копов. Получив серьезное ранение, она оказывается в отделении травматологии. Бесчестные полицейские собираются проникнуть туда, чтобы избавиться от Мэдисон. Тем временем на них самих ведет охоту доблестный лейтенант Уэйкс.



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