Ночь в осаде (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Trauma Center
Боевики, Триллеры94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Мэдисон становится свидетельницей разборок «плохих» и «хороших» копов. Получив серьезное ранение, она оказывается в отделении травматологии. Бесчестные полицейские собираются проникнуть туда, чтобы избавиться от Мэдисон. Тем временем на них самих ведет охоту доблестный лейтенант Уэйкс.
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- МЭРежиссёр
Мэтт
Эскандари
- Актриса
Никки
Уилан
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ТОАктёр
Тито
Ортис
- Актёр
Тексас
Бэттл
- КДАктриса
Кэтрин
Дэвис
- СРАктёр
Серджо
Риццуто
- ТДАктёр
Тайлер
Джон Олсон
- ДГАктёр
Джонатан
Галанис
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- БКОператор
Брайан
Косс
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара