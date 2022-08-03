Нимфоманка: Фильм первый
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Нимфоманка: Фильм первый

Нимфоманка: Фильм первый (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.92013, Nymphomaniac: Vol. I
Драма112 мин18+

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О фильме

Фильм на английском языке с русскими субтитрами. Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз — нимфомания.

Страна
Дания, Германия, Франция, Бельгия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нимфоманка: Фильм первый»