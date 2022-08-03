Нимфоманка: Фильм первый (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.92013, Nymphomaniac: Vol. I
Драма112 мин18+
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О фильме
Фильм на английском языке с русскими субтитрами. Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз — нимфомания.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актриса
Стэйси
Мартин
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Актриса
Ума
Турман
- СКАктриса
Софи
Кеннеди Кларк
- ЙААктёр
Йенс
Альбинус
- Актёр
Николас
Бро
- ФГАктриса
Фелисити
Гилберт
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- ЛВПродюсер
Луиза
Вест
- Продюсер
Беттина
Брокемпер
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- ЯСМонтажёр
Якоб
Секер Шульзингер
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо