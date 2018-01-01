Wink
Никита Кожемяка
Актёры и съёмочная группа фильма «Никита Кожемяка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Никита Кожемяка»

Режиссёры

Манук Депоян

Manuk Depoyan
Режиссёр

Актёры

Арсен Шавлюк

Актёр
Виктор Андриенко

АктёрЭдди / тролль Фолки
Руслана Писанка

Актрисаведьма / Сиринга
Сергей Сивохо

Актёр
Василий Вирастюк

АктёрКирилл Кожемяка
Анна Соболева

АктрисаРокки
Светлана Шекера

АктрисаМария Кожемяка
Владимир Плахов

Актёр
Матвей Николаев

Актёртролль Тать
Андрей Соболев

Актёр

Сценаристы

Елена Шульга

Сценарист
Светлана Куценко

Сценарист
Памела Хикки

Pamela Hickey
Сценарист
Дэннис МакКой

Dennys McCoy
Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Белинский

Продюсер
Игорь Рома

Продюсер
Ирина Манжосова

Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Киоссе

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Александр Белый

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа

Операторы

Дмитрий Недря

Оператор

Композиторы

Сергей Круценко

Композитор