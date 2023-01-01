Ничуть не страшно (мультфильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Ничуть не страшно
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+
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Сюжет
Два брата отправляются в ночное путешествие за цветами для подарка своей маме. Их пытаются напугать три Страха, но мальчики смело преодолевают все препятствия, и тогда Страхи решают помочь им вернуться обратно.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультфильмы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb