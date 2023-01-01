Ничуть не страшно (мультфильм, 1981) смотреть онлайн

Сюжет

Два брата отправляются в ночное путешествие за цветами для подарка своей маме. Их пытаются напугать три Страха, но мальчики смело преодолевают все препятствия, и тогда Страхи решают помочь им вернуться обратно.



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