Ничуть не страшно
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Ничуть не страшно

Ничуть не страшно (мультфильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Ничуть не страшно
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+

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Сюжет

Два брата отправляются в ночное путешествие за цветами для подарка своей маме. Их пытаются напугать три Страха, но мальчики смело преодолевают все препятствия, и тогда Страхи решают помочь им вернуться обратно.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb